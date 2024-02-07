Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 07:26, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 07:27
G.Ö'nün kullandığı 32 NC 666 plakalı otomobil, Senirkent - Yalvaç karayolunda devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B yaralandı.
G.Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.