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Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtuldu: 4. kattan itibaren ayak bastığımız zemin yok oldu

6 Şubat Kahramanmaraş deprelerinden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da bine yakın insanın vefat ettiği ve "Cenetten bir köşe" vaadiyle satılan Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtarılan Hatayspor teknik ekibinden Osman Ateş, yaşadıklarını anlattı. Depremin 15'inci saniyesinde yıkılan binadan 12'nci saatte kurtulan Ateş, "9. kattan aşağıya ayaklarımın üzerine düştüm. 4. kattan itibaren ayak bastığımız zemin yok oldu. İnsanlar benim ve eşim gibi kolonun bir yerine sıkışarak hayatta kaldı." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 07:38, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 07:39
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Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtuldu: 4. kattan itibaren ayak bastığımız zemin yok oldu

Geçen sene Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da binalar yerle bir oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde, "Cennetten bir köşe" vaadiyle bilinen Rönesans Rezidans da depremler sonucu yıkılmıştı.

Depremde bine yakın insanın hayatını kaybettiği rezidansta, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve teknik ekipte görevli teknik adam Taner Savut da yaşamını yitirmişti. Depreme Rönesans Rezidans'ta yakalanan Hatayspor teknik ekibinden Osman Ateş'te enkazdan 12. saatte kurtarılmıştı.

"BÜYÜK BİR SES İLE YIKILDI"

Felaketin yıl dönümünde Rönesans Rezidans'ın enkazına karanfil bırakan Ateş, enkazdan kurtarılışını ve yaşadıklarını anlattı.

Deprem anında yatakta yatan evladının üzerine kendisini kapattığını belirten Ateş, "Rönesans Rezidans, depremin 15. saniyesinde büyük bir sesle yıkıldı. Çok büyük güçle düştü yere. Ben 8. kattaydım, Atsu bir üst kattaydı. Deprem anında yatakta yatan bebeğimin üzerine kendimi kapattım, 9. kattan aşağıya ayaklarımın üzerine düştüm. En başta ölümü kabul etmiştim, hiçbir şey yapamıyordum. Sonrasında 2. deprem olunca üzerime tekrar betonlar düştü. O anda hissettiklerimi anlatmak mümkün değil." dedi.

Enkazdan çıktığında bölgenin mahşer yeri gibi olduğuna dikkat çeken Ateş, "Sonuna kadar mücadele ettim. Tül perdelere tutunarak eşimi ve çocuğumu üst katlara taşımaya çalışıyordum. Çıktığımızda burası mahşer yeri gibiydi. Her yer vefat etmiş insanlarla doluydu. 4. kattan itibaren ayak bastığımız zemin yok oldu. Bina geriye düştü, yan duvarımız zemin oldu." diye konuştu.

"İnsanlar benim ve eşim gibi kolonun bir yerine sıkışarak hayatta kaldı." ifadelerini kullanan Ateş, "Duyguları ifade etmek çok zor. Ben buraya gelince bile kendimi ifade edemiyorum. Konumlanamıyorum bile rabbim kimseye yaşatmasın. Hatay'ı çok sevmiştik, burada yaşamaktan çok mutlu olduk. Günümüz çok güzel geçiyordu. Burayı benimsemiştik, Hatay 2. memleketim gibi olmuştu. Şehri tanıyamıyoruz, çok üzücü bir şey." şeklinde konuştu.

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