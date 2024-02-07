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CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!

CHP'de değişim sonrası ortaya çıkan üç başlılık Meclis sıralarına da yansıdı. CHP'li vekillerden Özgür Özel taraftarları ön safları, Ekrem İmamoğlu destekçileri orta safları alırken, hala eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ise son sıralarda oturuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 07:44, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 07:47
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CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!

Türkiye Gazetesinden Ferhat EKİNCİ'nin haberine göre:

CHP'de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerininlerinin ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan ayrışma, Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle üç başlı hale geldi.

CHP'DEKİ BÖLÜNME MECLİS SIRALARINA YANSIDI

Özel, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu taraftarları olarak üçe bölünen CHP'de, ayrışma Meclis oturma düzenine de yansıdı.

TBMM'de 129 sandalye bulunduran CHP'de ön safları Özel, orta safları İmamoğlu taraftarları alırken, hala Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ise son sıralarda kendilerine yer bulabiliyor.

Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Engin Altay, Özgür Özel'i, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nu, Yunus Emre, Orhan Sarıbal, Oğuz Kaan Salıcı, Zeynel Emre ve Semra Dinçer de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer alıyor.

AYRIŞMA YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINI DA ETKİLİYOR

Öte yandan, ayrışmanın Meclis çalışmalarının yanı sıra, yerel seçim çalışmalarını da etkilediği, aday belirlemede tek yetkili organ olan Parti Meclisinde (PM) üç grubun da kendine yakın isimleri aday göstermek için büyük bir rekabet içinde olduğu, toplantıların gergin geçtiği belirtiliyor.

PM toplantılarının sık sık ertelenmesi ve aday belirlemede geç kalınmasının nedeninin de üç grup arasındaki rekabet olduğu iddia ediliyor.

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