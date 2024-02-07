CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından protesto edilmesine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu sesi duymak zorundayız." açıklamasında bulundu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 08:42, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 08:45
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerde yeniden aday olan Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından prostesto edilmesine CHP'den açıklama geldi.
"YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"
Günaydın, "Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu hafta içerisinde Parti Meclisi toplantısının yapılacağını söyleyen Günaydın, "Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir." dedi.