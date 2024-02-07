SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

SKK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesi için yasal düzenleme yapıldı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemeleri başladı.

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