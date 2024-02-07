Ankara'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 09:39, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 09:46
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.