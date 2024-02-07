Konya'da attan düşen kişi ağır yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşen kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 10:07, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 10:08
Olay, akşam saatlerinde Kulu merkez Alpaslan Mahallesi Onatçılı Yaylası yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının çiftliğine giden A.Ö. çiftlikte bulunan ata binerek gezmek istedi. Çiftlik bahçe kapısından çıktığı sırada bir anda atın yön değiştirmesi ile dengesini kaybederek beton zemine düşen A.Ö. yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.