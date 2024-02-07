Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönüşünün başlaması için koşulların olumlu göründüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 10:40, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 10:42
Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezeravcı'nın bugün başlaması planlanan dönüş yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kacır, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var. Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönüş yolculuğu bugün 17.05'te başlayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.