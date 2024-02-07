Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakını ev hapsiyle cezalandırıldı
Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 10:57, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 10:59
Alınan bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor B.Ö, Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sırasında hayatını kaybeden hastanın vefat haberini oğlu V.K'ya verdi.
Annesinin ölüm haberini alan V.K, doktor B.Ö'yü darbetti.
"Beyaz kod" bildiriminde bulunulmasının ardından V.K, polis tarafından gözaltına alındı.
Yapılan ölçümde V.K'nın 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K. çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.