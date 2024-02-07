İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı
Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının meydana geldiği adliyenin önünde ve metrobüse giden üst geçitte önlemler yoğunlaştırıldı- Polisler, durdurdukları kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken adliyenin önündeki meydanda TOMA ve polis araçları bekletiliyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 11:12, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 11:13
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı.
Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının meydana geldiği İstanbul Adliyesi'nin önünde ve metrobüse giden üst geçitte önlemler yoğunlaştırıldı.
Polis ekipleri, bu alanda durdurdukları kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor.
İstanbul Adliyesi çevresinde polis ekipleri devriye gezerken, TOMA ve polis araçları meydanda hazır bekletiliyor.
Adliyenin C kapısında vatandaşların binaya girişleri özel güvenlik görevlileri ve çok sayıda polisin kontrolünde yapılıyor.