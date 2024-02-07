Sivas'ta tır şoförü aracında ölü bulundu

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikadan yük almaya gelen Cafer D. (62), 34 ALV 973 plakalı tırını park ederek uyudu.

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