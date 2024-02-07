Kocaeli'de okula giden çocuğa 2 köpek saldırdı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde okula giden çocuğa 2 sokak köpeği saldırdı. Yardımına çevredekiler koştuğu çocuk saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 11:43, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 11:44
Olay, dün sabah saatlerinde Orhan Mahallesi Ağva İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.
Okula gitmek için kaldırımda yürüyen çocuğa 2 köpek saldırdı. K
öpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.