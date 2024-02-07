HÜDA PAR İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımının engellenmesini istedi

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına yönelik terör saldırısına değinen Demir, Türkiye'ye ve yargı camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimin himayesinde hareket ettiğinin kamuoyunca bilindiğini dile getiren Demir, "Daha önce de benzer saldırılar yapıldı. Benzer saldırıları yapan insanların, CHP'nin himayesinde hareket ettiğine, bu tür yerlere çıkarılarak basın açıklamaları yapıldığına hep beraber şahit olduk. Eğer başka bir parti veya partiler bu tür şeyleri yapsalardı onlar hakkında kapatma davaları açılmış olurdu. Ama CHP için şimdiye kadar böyle bir süreç işletilmemiş." dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların açlık ve susuzlukla cezalandırıldığını vurgulayan Demir, İslam ülkelerinin bu durum karşısında acizlik içinde olduğunu söyledi. Demir, "Açlığın bir soykırım silahı olarak kullanıldığı Gazze'ye gıda sevkiyatı, ne pahasına olursa olsun yapılmalı." ifadesini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları"na İsrail'in katılmasının, insanlık adına utanç verici olduğunu kaydeden Demir, "Türkiye ve İslam ülkeleri harekete geçmeli ve Siyonist işgal çetesi İsrail'in, dünya çapındaki bu etkinliğe katılması engellenmeli. Eğer katılması engellenmiyorsa özellikle Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin protesto anlamında bu olimpiyatlara katılmaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.