Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki resmi temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 12:47, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 12:48
Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi."