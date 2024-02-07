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Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen Dünya'ya dönüş yolculuğu için hazırlıklar başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 15:57, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 15:58
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Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüyor

Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının bugün TSİ 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

- Dragon kapsülünün kapağı kapandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı." ifadesini kullandı.

- 13 bilimsel deney yaptı

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Space X firmasına ait Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak TSİ ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan 4 kişilik mürettebat, ISS'ye 20 Ocak'ta ulaştı. Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.

Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış için Axiom Space canlı yayın yapmaya başladı. Yayın, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı izlenebilecek.

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