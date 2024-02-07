Antalya'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 13:03, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 13:04
Liman Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda erkek kuaförü işleten Adem Askan'ı (38) iş yerinin önündeki sandalyede hareketsiz şekilde uzun süredir oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Askan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Askan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.