FETÖ'den ihraç edilen uzman çavuş, insan kaçakçılığından tutuklandı

Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, bir araçta 42 düzensiz göçmen yakalanmış, şüpheli H.G. insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net