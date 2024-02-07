Üniversite öğrencisi yolda yürürken kalp krizi geçirdi
Isparta'da yolda yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 15:42, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 15:54
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Janibey Yıldız (24), Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.