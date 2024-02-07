Oyların yüzde 92,1'ini alan Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdi
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdi
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Enerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!
Sponsorlu İçerik
Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Serum sonrası kalbi duran Zabıt Katibi'nin ölümüne soruşturma
Serum sonrası kalbi duran Zabıt Katibi'nin ölümüne soruşturma
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Erdoğan: CHP zihniyetinin Türkiye'nin çıkarlarıyla bağı kalmadı
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
Adliyedeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
AK Parti ve MHP belediye meclis adaylıkları için görüşecek
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Kandilli'den olası Marmara depremi için açıklama
Gazze'de ateşkes kabul edildi
Gazze'de ateşkes kabul edildi
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
2024 MSÜ geç başvuruları için son gün
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için koşullar olumlu
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı hesaplarına yatırılıyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6's muvazzaf asker 19 gözaltı
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
2 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 42 gözaltı
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
Kentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
CHP, Meclis'te üç parçaya bölündü!
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucudan' 18 yıl hapis
Ana sayfaHaberler Dünya

Oyların yüzde 92,1'ini alan Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 92,1 oyla kazandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 22:14, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 23:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Penahov, ülkede yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığını bildiren Penahov, katılım oranının yüzde 76,73 olduğunu belirtti.

Penahov, açılan sandık oranının yüzde 54,47 olduğunu bildirerek, İlham Aliyev'in oyların yüzde 92,1'ini aldığını bildirdi.

Aliyev'i yüzde 2,2 oyla bağımsız aday Zahid Oruç'un takip ettiğini belirten Penahov, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa'nın yüzde 1,99, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev'in yüzde 1,78, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in yüzde 0,79, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev'in yüzde 0,66, bağımsız aday Fuat Aliyev'in ise yüzde 0,48 oy aldığını aktardı.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

- Galip halkın galip lideri

Azerbaycan'ın son 21 yılında imzası bulunan İlham Aliyev, girdiği son seçimi de kazanarak 5. kez seçim zaferi yaşadı.

Haydar Aliyev'in vefatı üzerine 2003'te yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı görevini üstlenen İlham Aliyev, 21 yıllık yönetiminin ardından "galip halkın galip lideri" sloganıyla girdiği son seçimi de kazandı.

Yönetimi boyunca Haydar Aliyev'in politikalarını sürdüren Aliyev, yıllardır işgal altında olan Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan işgalinden kurtararak, hem babası Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirdi hem de yönetimini zaferle taçlandırdı.

İlham Aliyev'in yıllar süren diplomatik mücadelesi, orduda yaptığı reformlar ve Azerbaycan askerlerinin destansı mücadelesi 2. Karabağ Savaşı'nda zafer getirdi. Karabağ zaferi ile Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel rolü pekişti, bölgede yeni jeopolitik realiteler ve fırsatlar doğdu.

Karabağ'da elde edilen zafer, İlham Aliyev'in kariyerindeki en önemli başarı olarak gösteriliyor.

- Türkiye ile ilişkileri geliştirdi

İlham Aliyev, 21 yıllık iktidarı döneminde kardeş ülke Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdi. Aliyev'in iktidarı döneminde hem Türkiye ile çok sayıda enerji ve ulaştırma projeleri hayata geçirildi hem de 15 Haziran 2021'de Şuşa Beyannamesi imzalanarak ilişkileri müttefiklik düzeyine çıkarıldı. İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la şahsi dostluğu da iki ülke ilişkilerine ivme kazandırdı.

İlham Aliyev, Türkiye'nin olmadığı ama Türkiye aleyhine beyanların seslendirildiği toplantılarda, "Türkiye yoksa, Azerbaycan var, kardeşim Erdoğan yoksa ben varım." diyerek tavrını ortaya koydu.

Tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı hedef edinen İlham Aliyev, Azerbaycan'ın coğrafi konumunu pozitif senaryoların hayata geçirildiği mekana dönüştürdü. Azerbaycan, İlham Aliyev döneminde küresel siyasette işbirliklerinin gelişmesine katkı sunan önemli aktör haline geldi.

İlham Aliyev'in hayata geçirdiği kalkınma hamleleri ve enerji politikaları sayesinde Azerbaycan ekonomik ve siyasi bağımsızlığını pekiştirdi. Bu dönemde enerji üreticisi olarak Azerbaycan'ın konumu sağlamlaştırıldı, Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyan, bir ayağı da TANAP olan 3 bin 500 kilometrelik hat inşa edildi.

Türkiye ile Azerbaycan'ı demir ağlarla bir birine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı da İlham Aliyev döneminde hayata geçirildi.

Modern teknolojilere önem veren Aliyev, Azerbaycan'da uzay teknolojilerinin gelişmesi için de çaba harcadı. Aliyev döneminde Azerbaycan uzaya gözlem ve telekomünikasyon uyduları gönderdi. Azerbaycan, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

2024'ü "Yeşil bir dünya için dayanışma yılı" ilan eden Aliyev, yeni dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirip ihracatı çeşitlendirmeyi ve çevre dostu sektörler oluşturmayı hedef olarak belirledi.

Aliyev'in yeni dönemdeki başlıca hedefleri ise Ermenistan'la kalıcı barışın sağlanması ve işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyasının devam ettirilmesi olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber