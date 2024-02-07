İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınan 90 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 19:21, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 19:48
Emniyetteki işlemleri devam eden 90 şüpheli, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastanede muayeneleri yapılan şüpheliler, tekrar emniyete götürüldü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bulunan polis kontrol noktasına dün silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.