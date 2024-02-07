İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

Emniyetteki işlemleri devam eden 90 şüpheli, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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