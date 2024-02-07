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CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak

CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 20:12, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 20:47
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CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak

CHP'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.

Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

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