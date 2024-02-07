TÜİK: Hayvansal Üretim İstatistikleri 21 Şubat'ta açıklanacak

TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ve Hayvansal Üretim İstatistikleri haber bültenlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kurum tarafından hesaplanan, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nin, ülke içinde üretilen tarım ürünlerinin fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak değişiklikleri ölçen bir fiyat endeksi olduğu belirtilen açıklamada, Tarım ÜFE'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Tarımsal Fiyat İstatistikleri Metodolojisi ile uyumlu olarak üretildiği ve yayımlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB'nin Tarımsal Fiyat İstatistikleri Metodolojisi gereğince Tarımsal Fiyat Endeksleri sonu '0' ve '5' ile biten yıllarda temel yılı revize edilmektedir. Bu nedenle, TÜİK 2020=100 temel yıllı olarak hesaplanan Tarım ÜFE 16 Şubat 2024 tarihinde yayımlayacaktır. Bu yayınla birlikte 2015=100 temelli Tarım ÜFE sonlandırılacak olup, temel yıl değişikliği ve diğer metodolojik değişikliklere ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile 9 Şubat 2024 tarihinde yayımlanacağı ilan edilen 'Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2023' adlı Haber Bülteninin yayımı, analiz süreçleri devam ettiği için 21 Şubat 2024 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."