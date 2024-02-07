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Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Fatih'te kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 27 bin 300 lira adli para cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2024 20:54, Son Güncelleme : 07 Şubat 2024 22:54
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İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, soruşturma aşamasında sanık Mahmud'un ifadesi, kaza tespit tutanağı ve maktul Göçer'in eşinin farklı tarihlerde alınan ifadelerine yer verdi.

Göçer'in, 20 Aralık 2023'teki ifadesinde, "Olaya ilişkin tüm zararlarım giderildiğinden bu aşamada herhangi bir şikayetim bulunmamaktadır" dediği aktarılan kararda, Göçer ailesinin avukatının 27 Aralık 2023'te dosyaya sunduğu dilekçeyle davadaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sanık Mahmud'un olay günü aracıyla seyir halindeyken şerit değiştirmeye çalıştığı anda maktul Göçer'in motosikletiyle aynı yönde ilerlediği ve sağa doğru yönelmekte olduğu anlatılarak, sanığın motosikletin şerit değiştirdiğini göz önünde bulundurması gerektiğine yer verildi.

Kararda, sanığın zamanında uygun fren tedbiri ile takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinde durması ve Göçer'in sol tarafından kontrollü biçimde seyrine devam etmesi gerektiği noktasına riayet etmediği aktarıldı.

Sanık Mahmud'un, sağ şeride giren ve durma seviyesinde yavaşlayarak şerit içinde hafif sağa yönelen Göçer'e çarpması nedeniyle olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışıyla kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda, Göçer'in de motosikletiyle seyir halindeyken sağa doğru şerit değiştirme manevrası yapmak istediği sırada, arkasından gelen otomobilin seyir durumuna dair gerekli ve yeterli ayna kontrollerini yapması, bahse konu otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurması gerektiği belirtildi.

Göçer'in bu hususa riayet etmeyerek, 80 kilometre azami hız limitli yolda sağ taraftaki banket kesimi yerine sağ şeritte hızını duracak seviyeye düşürdüğü anlatılan gerekçeli kararda, Göçer'in devamında sağ şeritte hafif sağa manevra yaparak kazaya karışması dolayısıyla tali derecede kusurlu olduğu ifade edildi.

Kararda, hüküm kurulurken, ''sanığın şahsi ve sosyal durumu, suçun işleniş şekli, kazada sanığın asli derecede kusurlu olması ve ölenin kusur durumu'' hususlarının dikkate alındığı belirtildi.

Hükmün, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan alt sınırdan orantılı olacak şekilde uzaklaşılarak belirlendiği bildirilen gerekçeli kararda, takdiri indirim ve cezanın para cezasına çevrilmesi hususları uygulanırken, suçun işleniş biçimi ile sanığın suçtan sonra mağdur tarafın zararlarını gidererek gösterdiği pişmanlığın dikkate alındığı anlatıldı.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında, 30 Kasım 2023'te Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarptığı gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda sanık Mahmud'a 16 Ocak 2024'teki karar duruşmasında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, cezayı önce 2 yıl 6 aya düşürmüş, sonrasında da hapis cezasının 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmesine ve sanığın ehliyetine 6 ay el konulmasına hükmetmişti.

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