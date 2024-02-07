ABD'de içerisinde 5 askerin bulunduğu helikopter kayboldu

Nevada eyaletinde yer alan Clark County'deki Creech Hava Kuvvetleri Üssü'nden 5 asker ile havalanan CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopter ile California eyaletinde yer alan San Diego yakınlarında irtibat kesildi. Yetkililer, helikopteri bulmak için arama-kurtarma operasyonu başlattı. Helikopterin, San Diego'daki MCAS Miramar Hava Üssü'ne gittiği açıklandı.

Helikopterin bilinen son konumunun dağlık arazi olduğu ifade edilerek, dronların ve diğer gözetleme teknolojilerinin arama-kurtarma çalışmalarında kullanıldığı belirtildi. Ekiplerin, arazinin dik ve çamurlu olması nedeniyle bölgeye sınırlı erişimi olduğu açıklandı.