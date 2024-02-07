Önce kavga edip ifade verdiler, sonra tekrar kavgaya tutuştular: 2 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay A. (27), iddiaya göre Fırat T.'nin (29) evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fırat T., eve giren Oktay A.'yı yakaladı. İki şahıs arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı. Şahıslar karakola götürülerek ifade verdi. İfadenin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

Olaydan 5 saat sonra Fırat T. (29), arkadaşı Musa C. (22) ile Murat Caddesi'nde yürürken Oktay A.'yı gördü. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oktay A. alindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Bıçak darbeleriyle 2 genç yere yığıldı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.