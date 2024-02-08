8 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil'in ant içme törenine katılacak, Makedonya Adalet Bakanı Krenar Lioga'yı kabul edecek.

(Ankara/11.00/TBMM/16.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni" ile İstanbul Sanayi Odasının düzenlediği "Türkiye'de Sanayinin Sigortalanması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli" ve "Malatyalı İş İnsanları Derneği Buluşması"na katılacak.

(Ankara/11.00/İstanbul/14.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'nun "Bakanlar Oturumu"na katılacak, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile görüşecek.

(Katar)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek teşkilat buluşmasına katılacak.

(Yozgat/16.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç MÜSiAD tarafından düzenlenen "Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi"ne ve "Türkiye-Katar 1. JETCO Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/13.30/17.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da genel seçim ve eyalet seçimleri düzenlenecek.

(İslamabad)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Genç İş İnsanları Kongresi"nin açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.15)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesi, Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.30/Antalya/20.45)

3- UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kuraları Fransa'da çekilecek; organizasyonda B Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin de rakipleri belli olacak.

(Paris/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla Letonya'da karşı karşıya gelecek.

(Riga/20.30)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanş maçında VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.30)

6- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesine 2 maçla devam edilecek.