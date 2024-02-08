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İklim değişikliğine karşı yeni tedbirler yolda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı, yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı, 2025 yılı itibarıyla yasaklanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 07:50, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 07:29
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İklim değişikliğine karşı yeni tedbirler yolda!

Küresel ısınma giderek daha fazla kendini hissettirirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni tedbirler almaya hazırlanıyor.

TARİH BELLİ OLDU, OZONU İNCELTEN MADDELERE YASAK GELİYOR

Başkanlık tarafından hazırlanan ve 5 yıllık hedefleri içeren stratejik plana göre; İklim Değişikliği Stratejileri hazırlanarak izleme mekanizması oluşturulacak ve eylemler takip edilecek. Ayrıca, sanayi tesislerinden kaynaklı sera gazı emisyonları izlenecek, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı ve kullanımı kademeli olarak sonlandırılacak. Bu çerçevede, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı, 2025 yılı itibarıyla yasaklanacak.

Öte yandan, Türkiye'nin iklim modeli çalışılacak, iklim tehlike haritaları hazırlanacak. İklim değişikliği ile ilgili çalışmaların ulusal ve yerel ölçekte paylaşım ve koordinasyonu için gerekli faaliyetler de yürütülecek. Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak, gönüllü karbon piyasası ve ulusal denkleştirme konusunda altyapı oluşturulacak. Konuya ilişkin mevzuat oluşturulması amacıyla da bu yıl bir olmak üzere, 2028'e kadar toplam sekiz mevzuat, rapor veya kılavuz yayımlanacak.

TEŞVİK MEKANİZMASI GELİYOR

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında iklim finansmanı kapasitesi de artırılacak. Sektörlerin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek için inovasyon ve teknoloji dönüşümü çalışmalarını desteklemek üzere teşvik mekanizması kurulacak. Ayrıca, Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatı ve Ulusal İklim Finansmanı Stratejisi taslakları, 2026'ya kadar tamamlanacak. İklim Değişikliği Başkanlığı, referans senaryoya göre sağlanan sera gazı azaltım hedeflerini de belirdi. Buna göre; azaltılan sera gazı miktarı, bu yıl 3 puan artışla yüzde 32'ye çıkarılırken, bu oran gelecek yıl yüzde 34'e, 2026'da yüzde 36'ya, 2027'de yüzde 37'ye yükseltilecek. Stratejik Plan'ın son yılı olan 2028'de de sağlanan sera gazı azaltım miktarı, yüzde 39'a kadar çıkacak.

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