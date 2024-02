İsrail ve müttefiklerini korkutan senaryo: Gerilim Süveyş'i kapatırsa

Terör devleti İsrail'e destek veren ABD ve Avrupa ülkeleri ile Gazze'deki soykırıma sessiz kalan destekçileri; Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndaki gerginlik nedeniyle diken üstünde. 4 aydır Filistin'de soykırım yapan İsrail'e destek veren ülkeler, katliam ortaklığının bedelini ekonomik olarak ödemekten korkuyor.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e açılan deniz ticaret yolunun bulunduğu bölgeyi ateş çemberine çeviren İsrail'e görünürde ses çıkarmayan Batılı destekçileri, her an meydana gelebilecek bir deniz yolu kazası nedeniyle büyük tedirginlik içinde.

AKDENİZ'İN ASYA KAPISI

Süveyş Kanalı'nın Mart 2021'de olduğu gibi meydana gelmesi muhtemel bir gemi kazası veya gerginlikten kaynaklanın bir çatışma nedeniyle kapanması halinde bundan en fazla zararı Avrupa ülkeleri ile İsrail görür. Batılı devletler; Çin başta olmak üzere Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan tedarik ettikleri malların büyük bölümü Kızıl Deniz ve Süveyş Kanalı yolunu kullanan gemilerle elde ediyor.

PETROL VE LNG TAŞIMASI DURUR

Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla doğal gaz ve petrol ihtiyacını bu bölgeden temin eden Avrupa ülkeleri, Süveyş'in kapanması durumunda tankerlerin Avrupa'ya ulaşımı da engellenmiş olacak. Küresel ticaret uzmanları, Süveyş Kanalı'nda meydana gelebilecek bir kaza sonucu, kanalın uzun süre ulaşıma kapanmasının, İsrail'e destek veren Batılı devletlerin ticaretine büyük sekte vuracağını belirtiyor.

Katar'dan Avrupa'ya giden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tanker gemilerinin teslimatlarında gecikmeler yaşanıyor. Şimdiye onlarca tankerlik teslimatı geciken QatarEnergy, LNG kargosunun teslimatının alternatif rotalar üzerinden yeniden planlandığı için aksamalar yaşanabileceğini bildirdi. Benzer gecikmeler Suudi Arabistan'dan Avrupa ülkelerine petrol taşıyan gemilerde de var.

BASKIYA DÖNÜŞEBİLİR

Diken üstündeki bölgede her an yaşanması muhtemel böyle bir gelişme karşısında büyük tedirginlik yaşayan Batılı devletlerin İsrail'e verdikleri desteği keseceği belirtiliyor. Avrupa ve ABD'nin son zamanlarda Gazze'deki katliamlarını durdurması için İsrail'e baskı yapma çabalarının altında bu muhtemel gelişmelerin olduğu ifade ediliyor. Küresel ekonominin ağırlık merkezinin kaydığı Asya'nın en büyük ülkeleri olan Çin, Hindistan, Japonya, Pakistan ve Endonezya'yla ticaret yapan Avrupa için Süveyş Kanalı'nın önemi gün geçtikçe artıyor.

GERGİNLİK AVRUPA'YI VURMAYA BAŞLADI

İsrail'in Gazze'de katliam yapmaya başlamasının ardından bölgedeki gerginlik artı ve Kızıldeniz'deki olaylar, uluslararası konteyner taşımacılığı fiyatlarında büyük artışa yol açtı. Kızıldeniz'deki blokajdan en olumsuz etkilenen Avrupa'daki bazı otomotiv fabrikaları tedarikte yaşanan gecikmeler nedeniyle üretimlerini geçici olarak durdurdu. Kargo gemilerinin rotasını Ümit Burnu'na çevirmesi nedeniyle seyahat sürelerinin uzaması, çeşitli sektörlerin tedarik zincirinde aksamalara yol açıyor.

Süveyş'ten geçişler %32 azaldı

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal küresel ticaretin yaklaşık %12'sinine aracılık ediyor. İsrail katliamlarının sebebiyet verdiği gerginlik nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan geçişler azaldı. Günde ortalama 49 geminin geçtiği kanaldan geçişler son iki ayda yüzde 40 azıldı. The Ever Given isimli konteyner gemisinin Mart 2021'de kaza yaparak karaya oturması sonucu Süveyş Kanalı, 6 gün boyunca deniz trafiğine kapalı kaldı ve yüzlerce gemi geçiş yapamadı.

Teslimat süresi uzadı maliyet arttı

İsrail varışlı yük gemilerinin Yemen'den hedef alınması nedeniyle Kızıldeniz'de devam eden gerilim nedeniyle ticari gemiler seferlerini ya askıya alıyor veya Ümit Burnu'na kaydırıyor. Uluslararası Para Fonu ve Oxford Üniversitesi tarafından oluşturulan PortWatch'ın araştırmasına göre Bu durum hem yüklerin geç teslimine hem de maliyetlerin iki katına çıkarmasına rağmen son iki ayda Ümit Burnu'ndaki gemi geçişleri ikiye katlandı ve ticaret hacmi yüzde 75 arttı.

Kızıldeniz ülkeleri de tedirgin

Kızıldeniz'in okyanusa açılan kapısı konumundaki Babülmendep Boğazı'ndan ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yarıdan fazla azaldı. Geçişler 30 Mart 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Kızıldeniz'e kıyısı olan Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün ve İsrail gibi ülkeleri yakından ilgilendiren bu durum, bölgedeki günlük gemi geçişleri yüzde 67, ticaret hacmi ise yüzde 66 azaldı. Tedirginliği artıran bu tablo; petrol ve doğal gaz sevkiyatını aksattığı için enerji fiyatlarını baskılıyor.