En çok yazın soyuluyoruz

Özel güvenlikçiler 2023'te 800 bin olay bildirdi. Bildirimlerin yüzde 51.8'i hırsızlık, yüzde 10.42'si yangın, yüzde 9.76'sı tıbbi acil durum, yüzde 8.59'u trafik kazası olarak gerçekleşti. "2023 Güvenlik Riskleri Değerlendirme Raporu"nu açıklayan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Murat Kösereisoğlu, şirketin Türkiye'de görev alan güvenlik görevlilerince 2023 yılında 800 bin bildirimde bulunulduğunu ve bu bildirimler üzerinden Türkiye'nin güvenlik risk analizini çıkardıklarını açıkladı.

AVM'LER HEDEFTE

Kösereisoğlu, bu bildirimlerden yola çıkarak 2023 yılında en büyük riskin yüzde 51.08 ile hırsızlık olduğunu tespit ettiklerini, bunu yüzde 10.42 ile yangın, yüzde 9.76 ile tıbbi acil durumun takip ettiğini açıkladı. Hırsızlık riskinin alt kırılımlarına bakıldığında konut sektöründe en fazla hırsızlık ihbarının yaz aylarında ve tatillerde, perakende sektöründe kış aylarında, turizm sektöründe ise yaz aylarında gerçekleştiği belirlendi. Kösereisoğlu, "Perakende sektörü özelinde, hırsızlık riskine en çok AVM'lerde ürün hırsızlıkları ile karşılaşılmaktadır. Konut sektöründe en fazla hırsızlık ihbarı yaz aylarında ve tatillerde, perakende sektöründe hırsızlık ihbarları kış aylarında, turizm sektöründe ise yaz aylarında gerçekleşmektedir" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK