MİT ve Mersin polisinden DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Geçmiş dönemde terör örgütünde silahlı faaliyet yürüttüğü, örgütün ideolojisi doğrultusunda yapılanma arayışı içerisinde olduğu ve örgütün sözde istihbarat biriminde görev aldığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ üyelerini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda 16 farklı adres tespit edildi.

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