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Adliyeye saldırı planı '5 dakika'da engellendi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polislerle bazı vatandaşlara silahla ateş ederek bir vatandaşı şehit edip 3'ü polis 6 kişiyi yaraladıktan sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin adliyeye yönelik saldırı planı, hareketlerinden şüphelenerek durduran polislerin dikkati sayesinde engellendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 09:38, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 09:31
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Adliyeye saldırı planı '5 dakika'da engellendi

İstanbul'da DHKP/C'li teröristlerin adliye önündeki polis kontrol noktasına saldırarak bir vatandaşın şehit edilmesi, 3 polis ve 3 vatandaşın yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla tarafından adliyeye yönelik gerçekleştirilmek istenen ancak devriye görevi yapan polisin hareketlerinden şüphelenerek kimlik sorması üzerine iki saldırganın polislerle vatandaşlara ateş açmasıyla son bulan eylemin detayları derlendi.

Teröristler 5 dakikada etkisiz hale getirildi

Buna göre adliye binasının karşısındaki metrobüs üst geçidinin önünde 11.35'te polis ekiplerinin dikkati çeken 2 terörist, şüpheli görülmeleri üzerine durdurularak GBT sorguları yapılmak istendi.

Bu sırada panikleyerek polislere biber gazı sıkıp kaçan 2 saldırgan, adliye binasının ana giriş kapısının karşısındaki meydana doğru ateş ederek koşmaya başladı.

Terörist Emrah Yayla, meydana ulaştığında burada bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş etmeye devam etti.

Polisle çatışmaya giren ve hedef gözetmeksizin ateş eden Yayla, 11.39'da başından vurularak etkisiz hale getirildi.

Peşinden meydana koşarak gelen diğer terörist Pınar Birkoç da elindeki çantayı yere atarak polislere ateş etmeye başladı.

Polis ekiplerince açılan ateş soncu Birkoç da 11.40'ta başından vurarak etkisiz hale getirildi.

Bu sırada meydanda bulunan 4 vatandaş ile 3 polis memuru, isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Akrabasının mevlidine gitmek için sabah evinden çıkan ve saldırıda yaralanan Dilfiraz Karataş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı anında adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler de yere yattı.

Terör saldırısının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çantada plastik kelepçeler ele geçirildi

Adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz 11.47'de saldırının gerçekleştiği alanda inceleme yaptı.

Kadın teröristin meydana bıraktığı şüpheli çantada, bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede içeriği henüz belirlenemeyen bir düzenek, plastik kelepçeler, 48 mermi ve örgütsel doküman bulundu.

Saldırı sırasında adliyede teröristin ablasının örgüt davası görülüyordu

Saldırının ardından çalışma başlatan polis, olayda öldürülen Pınar Birkoç'un ablasının İstanbul Adliyesi'nde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan duruşmasının olduğunu belirledi.

Bunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden ekipler, tutuklu sanık Necmiye Birkoç ile duruşmaya izleyici olarak katılan diğer kardeşi ve bazı kişileri 12.05'te gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri 12.12'de adliye çevresinde çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C üyelerinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti veya duruşma savcısını hedef alınıp almadığına yönelik çalışma sürüyor.

Çatışmanın izleri demir korkuluklarda

Öte yandan, saldırganlarla polis arasındaki çıkan çatışmanın şiddeti, demir korkuluklara isabet eden kurşun izleriyle gün yüzüne çıktı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin tebeşirle daire içine aldıkları kovan yerlerinin, adliye binasına çok yakın mesafede olduğu görüldü.

Çok sayıda polisin devriye attığı alanda, güvenlik üst seviyede tutulmaya devam ediyor.

Saldırganlar hakkında çeşitli davalar açılmıştı

Saldırıda öldürülen teröristlerden Emrah Yayla, 23 Kasım 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında 21 Haziran 2023'te 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında ikametine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanan Yayla'nın dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Adana'da 2007 yılında yakalanan Yayla, sırt çantası ve arabasında bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler ele geçirilmesi üzerine hakkında açılan dava kapsamında 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverildi.

Ardahan'da 1998 yılında doğan diğer terörist Pınar Birkoç ise terör örgütü DHKP/C üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada yaklaşık 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra Şubat 2022'de tahliye edildi.

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