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Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçları yapılacak

Haftanın açılış maçında yarın Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 09:43, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 09:45
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Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçları yapılacak

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor (Çorum Şehir)

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Şubat Pazar:

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

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