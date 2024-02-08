Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçları yapılacak
Haftanın açılış maçında yarın Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 09:43, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 09:45
Futbolda Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor (Çorum Şehir)
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
19.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)
11 Şubat Pazar:
13.30 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)