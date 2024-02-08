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Altının gramı 2 bin liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 10:16, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 10:17
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Altının gramı 2 bin liradan işlem görüyor

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü yüzde 0,08 yükselişle 2 bin 1 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 30-2 bin 45 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 35 dolardan tamamladı, şu sıralarda da yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyaller sıcaklığını korurken, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fed üyeleri, faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalarını sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına yönelik ihtimaller yüzde 82 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'nun yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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