Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi

Ekonomim.com'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre;

SGK ve Bağ-Kur emekli maaş artışlarını, memur emekli maaş artışı olan yüzde 49'a çıkaran düzenlemenin ardından, bu gruptaki emeklilerin maaşlarına gelen ek zam hesaplara yatırıldı. Ancak e-devlet kapısı üzerinden maaşlarını kontrol eden emekliler ek zam hesaplarına yatırılmış olmasına rağmen, aylık bilgilerini halen önceki maaştan oluştuğunu gördüler. Bunun üzerine emeklilerde son maaş artışının seyannen yapılıp yapılmadığı endişesi doğdu.

Şöyle ki özellikle en düşük emekli maaşlarını 10 bin liraya çıkaran düzenleme ile getirilen maaş artışı seyyanen yapılmış, emeklilerin kök ücretleri değiştirilmemişti. Yani bundan sonra maaşlara yapılacak artışlarda 10 bin liranın değil, emeklinin kök maaşının esas alınacak bir düzenleme hayata geçirildi. Örneğin kök maaşı 7000 lira olan bir emekli eline 10 bin lira geçiyor olsun. Haziran sonunda 6 aylık enflasyon yüzde 43'ün altında olursa (beklenti yüzde 23-26 arası) bu emekli vatandaşın maaşı yine 10 bin lira olacak.

Doğal olarak hesaplarına yatan para ile e-devletteki emekli aylık bilgisi örtüşmeyen emekliler ciddi şekilde endişeye kapıldılar. Çünkü Temmuz ayındaki enflasyon farkının, yüzde 37.57 artırılmış maaş üzerine hesaplanma riski doğuyordu. Konu sosyal medyaya da yansıdı. Ancak edinilen bilgilere göre bu durum geçici. Yani SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş bilgileri büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde e-devlette de düzelecektir.

Bu aşamaya nasıl gelinmişti?

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısına ilişkin enflasyonu yüzde 37.57 olarak artırmasının ardından 5510 Sayılı Kanun uyarınca emekli maaşlarına da çeşitli oranlarda zam yapılmıştı. Çeşitli oranlarda diyoruz çünkü SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları, memur emeklilerinin altında kalmıştı. Şöyle ki memur emeklilerine toplu sözleşme kaynaklı olarak enflasyon farkının üzerine bir miktar ilave edilerek yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yasada öngörüldüğü şekliyle 6 aylık enflasyon kadar zam yapılarak maaşları yatırıldı.

Geçmiş yıllarda enflasyon nispeten daha düşük olduğu için, memur emeklileriyle işçi emeklileri maaş artışları arasında ciddi bir fark bulunmadığı için memur emeklilerinin aldığı

Birkaç puanlık fazla zam göze batmamıştı.

Ancak 2023 yılı enflasyonuna göre iki grup arasındaki maaş farkı yüzde 12 gibi hatırı sayılır bir seviyeye ulaşınca kamuoyunda ciddi tepkiler yükseldi. Bunun üzerine ekonomi yönetimi yeni bir karar alarak iki emekli grubunun (toplamda 3) maaş artışını eşitleme yönünde düzenleme yaptı. Bunu öngören torba kanun da 3 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

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