Dolar/TL 30,60 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 30,5842'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 30,6000'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 33,1030'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 38,7740'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.