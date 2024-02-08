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Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satışlarının toplam pazardaki payı ocak ayında yüzde 5,5 olurken, Togg'un kendi kategorisindeki pazar payı yüzde 45,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 11:47, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 11:47
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Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu. Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

- Hibrit satışları dizeli geçti

Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 41 bin 212 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 10 bin 260 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları 8 bin 55, otogazlı otomobil satışları da 541 adet olarak kayıtlara geçti. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 3 bin 542 oldu.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış rakamı 3 bin 973'e yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

- Tam elektrikli otomobil satışlarında yüzde 401'lik artış

Geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 61,2, dizellerde yüzde 60,6 artış yaşanırken, otogazlı otomobil satışları yüzde 58,5 azaldı.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 136,7 ve tam elektrikli otomobil satışları da yüzde 401 artış kaydetti.

- Tam elektriklinin pazar payı yüzde 5,5 oldu

Geçen yılın ocak ayında yüzde 68,6 olan benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 64,4'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya, otogazlıların payı ise yüzde 3,5'ten yüzde 0,8'e geriledi.

Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 1,9'dan yüzde 5,5'e; hibritlerde yüzde 11,6'dan yüzde 16'ya yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,2'sinin elektrifikasyona sahip araçlardan oluştuğu görüldü.

- Togg ilk sırada, Alman markaları takipte

ODMD verilerine göre, Türkiye'de en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2012'de birken, 2023 Ekim'de 27'ye yükseldi.

Elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.

Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti.

Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Tesla Model Y ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, Mercedes-Benz EQB ise en fazla satılan beşinci model oldu.

Türkiye otomobil pazarında motor tipine göre adetler, paylar ve değişimler ile tam elektrikli marka ve model satış sıralaması şu şekilde:

MOTOR TİPİOcak 2023Ocak 2023Ocak 2024Ocak 2024
Adet PayAdetPayAdetPayDeğişim
Benzin25.56268,60%41.21264,40%61,20%
Dizel5.01713,50%8.05512,60%60,60%
Otogaz1.3033,50%5410,80%-58,50%
Hibrit4.33511,60%10.26016,00%136,70%
Hibrit1.5864,30%3.8065,90%140,00%
Plug-In Hibrit530,10%1090,20%105,70%
Mild Hibrit2.6967,20%6.3459,90%135,30%
Elektrik1.0712,90%3.9736,20%271,00%
Saf Elektrik7071,90%3.5425,50%401,00%
Uzatılmış Menzil3641,00%4310,70%18,40%
Toplam37.288100%64.041100%71,70%
MarkaToplam%
TOGG162545,9%
MERCEDES-BENZ2607,3%
BMW2286,4%
TESLA2206,2%
BYD1554,4%
OPEL1544,3%
VOLVO1434,0%
MG1393,9%
HYUNDAI1233,5%
CITROEN1103,1%
MarkaModelToplam%
TOGGT10X162545,9%
TESLAMODEL Y2206,2%
BMW5 Serisi1664,7%
BYDATTO 31554,4%
MERCEDES-BENZEQB1363,8%
MGMG41133,2%
CITROENC41103,1%
HYUNDAIIONIQ 6992,8%
JEEPAvenger992,8%
VOLVOXC40932,6%

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