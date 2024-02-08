'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'

Anayasa Mahkemesi'nde bugün Yüksek Mahkeme'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni vardı.

Yüce Divan Salonu'nda yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

"KARARLARA UYMAMANIN YASAL TEMELİ YOK"

AYM Başkanı Zühtü Arslan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Arslan'ın gündeminde son dönemde tartışma konusu olan bireysel başvuru hakkı vardı.

Arslan, "Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra, görüş farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle AYM'nin kararlarına uyulmamasının yasal temeli yoktur." dedi.

Arslan şöyle devam etti:

"Bireysel başvurunun etkili olabilmesi, ihlalin giderilmesine bağlıdır. Bu sebeple, AYM ihlalin tespiti yanında bu ihlalin nasıl giderileceğini ve sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. Bu AYM'ye kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür.

İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektirmektedir. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa, bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir.

Elbette AYM'nin kararlarını ve Anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması Anayasal bir zorunluluktur."