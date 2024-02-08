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'Gençlerimize, iş adamlarımıza, potansiyelimize güveniyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genç MÜSİAD'ın Grand Cevahir Otel'de düzenlediği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nin (UGİK) açılışına katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 12:21, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 12:22
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'Gençlerimize, iş adamlarımıza, potansiyelimize güveniyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor'

Gençlere ve genç iş adamlarına güvendiğini söyleyen Bakan Bak, "Bu vizyon için teşekkür ediyoruz. Türkiye, ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı'nda önemli adımlar atacak. Gençlerimize, iş adamlarımıza, potansiyelimize güveniyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor." diye konuştu.

Yurt dışında eğitim aldığı dönemde hem okuduğunu hem çalıştığını anlatarak anılarını genç katılımcılarla paylaşan Bak, Türkiye'den aldığı bursların yurt dışındaki eğitiminde çok önemli yer tuttuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız önderliğinde girişimci gençlere destek olmak için aile ve gençlik fonu kuruldu. Oradan gençlerimizin girişimciliklerini desteklemek için çalışmalar yapılacak. Gençlik merkezlerimizde yaptığımız teknoloji atölyeleri var. Orada fırsatları takip eden gençlerimiz yetişiyor. Ben yurt dışından döndüğümde yapay zekayı konuşuyorduk. Şimdi pek çok yenilik var. Ben sizlere, genç MÜSİAD'cılara, iş adamlarına özellikle bir şey söylemek istiyorum; insana, gençlere, okuyan çocuklara yatırım yapın, mühendislere, üniversitedeki pırıl pırıl gençlere, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapın. İşte örneklerden biri benim. Bana burs veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede güzel şeyler oluyor. Türkiye Yüzyılı'nda güzel şeyler olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız önderliğinde büyümeye devam edeceğiz, Güçlü Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Genç insanlarımıza güveniyoruz."

Sporda önemli yatırımlar yapıldığına da değinen Bakan Bak, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye olacak. Bekle bizi Almanya diyoruz. Sporda da büyük gelişmeler, spor tesislerine yapılan yatırımlar var. Güçlü bir Türkiye var. İnanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Enerji çok çok önemli. Lütfen enerjinizi paylaşın. Gençlere yol verin, burs verin. Yollarını açın." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, konuşmasının sonunda Gazze'de yaşananlara da değinerek, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, çocuklar ölürken ses çıkarmamız lazım. Bu noktada MÜSİAD'a, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gazze'deki soykırımı kınıyoruz. Dava için, Kudüs için mücadeleye devam. İyi ki varsın MÜSİAD, iyi ki varsın Türkiye." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Bakan Bak'a hediye takdimi yapıldı.

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