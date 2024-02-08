Başkent'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 12:31, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 13:35
Nallıhan-Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka köyü mevkiinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 NBH 56 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.