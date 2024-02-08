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Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü

Elazığ'da fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32), çalıştığı hastane önünde uzman çavuş olan eşi tarafından öldürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 13:05, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 13:07
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Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, 1 ay önce evlendiği uzman çavuş O.D. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.D., belinden çıkardığı tabanca ile Burcu Demir'e ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı.

Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

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