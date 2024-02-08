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Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı

2024'ün ilk enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, eski başkan Hafize Gaye Erkan'ın tartışılan açıklamaları üzerinden gelen soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 13:22, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 14:11
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Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporu çıktı.

Yeni Başkan Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunun tanıtımını yaptı.

TCMB'nin Ankara'daki İdari Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yapılan sunumdan sonra yeni başkana, gazeteciler sorularını yöneltti.

Söz alan Sözcü ekonomi muhabiri, Karahan'a eski başkan Hafize Gaye Erkan'ın kamuoyunda çok tartışılan açıklamaları üzerinden yüklendi.

"Amerika'dan geldiniz, geçinebiliyor musunuz?"

Erkan'ın kiralardan şikayeti, yatırımcıları kastederek

'Masamda milyar dolarlar var'

 demesi, TCMB'de personelin işine son verilmesi gibi birçok tartışma yaratan çıkışlarını hatırlatan muhabir, şu soruları yöneltti:

"Buraya enflasyon konuşmaya geldik"

Karahan, sorular karşısında istifini bozmadı. Toplantının amacını hatırlatan Karahan, soruların enflasyon raporu sunumuyla ilişkisi olmadığını belirtti.

Karahan, sorulara şu ifadelerle cevap verdi:

Karahan cevabını tamamlarken, yatırımcılar konusundaki soruları cevaplandırması için sözü, Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'a verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, yüzde 36 olarak hedeflenen yıl sonu enflasyonuna ilişkin, "İddialı ama erişilebilir bir hedef." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bankanın İdare Merkezi'nde bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlerken bazı soruları Başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay yanıtladı.

Akçay, mevduat faizlerine ilişkin soruya, sadeleştirmeye çalıştıkları regülasyon setinin aslında bugün içinden çıkmaya çalıştıkları kur korumalı mevduatı (KKM) palazlandırmak, yukarı çekmek üzere kurulan bir sistem olduğunu söyledi.

Enflasyonda yıl sonu için konulan yüzde 36 hedefine ilişkin soru üzerine de Akçay, "İddialı ama erişilebilir bir hedef. Enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılır bir hedeften çok daha iyidir. Biz, yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz." diye konuştu.

Yıllık hedefin aşağı geliyor olmasının önem taşımadığını vurgulayan Akçay, "Gözlemlediğimiz göstergede eğer gerekli iyileşmeyi görmüyorsak bizim için alarmdır, gerekli tedbirleri alırız. Dolayısıyla nereye baktığımızı arkadaşlarımın biraz daha yakından takip etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Akçay, son dönemde attıkları adımlarla fonlama maliyeti ile mevduat faizi, politika faizi ile enflasyon oranı, faiz ile kur arasındaki bağlantıları yeniden kurmaya çalıştıklarını anlattı.

- Ödeme sistemlerinde katman geliştirme çalışmaları sürecek

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da ödeme sistemlerinde ve hizmetlerinde inovatif çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Ödeme sistemlerinin geliştirilmesine FAST'i örnek gösteren Karahan, söz konusu sistemin vatandaşlar tarafından çok kullanılan bir sistem haline geldiğini ve işlem sayısı anlamında rekor kırmaya devam ettiğini bildirdi.

Karahan, son dönemde işlem limitlerini de artırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"FAST sisteminin ekstra katmanlarını da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda 'Ödeme İste' katmanını son günlerde devreye almış bulunuyoruz. Bu da alacaklının, borçlarını ödeme talebi yapmasını ve işlemlerini kolaylaşmasını sağlıyor. Katman geliştirme çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek."

Karahan, ödeme hizmetlerine ilişkin de ilgili kuruluşlar nezdinde hem sektörü daha inovatif hem de risksiz hale getirmek için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, geçen yılın son aylarında uygulamaya alınan "Dijital Cüzdan" düzenlenmesini örnek gösterdi. Dijital cüzdanın ödeme aracı olarak tanımlandığını anımsatan Karahan, burada hem adil rekabet koşullarının sağlanması hem de kullanıcıların ve müşterilerin güvenli şekilde kullanması için hizmet sağladıklarını dile getirdi.

Karahan, üç fazdan oluşan "Dijital Türk Lirası Projesi"ne ilişkin de geçen yıl Faz-1 aşamasını tamamladıklarını, Faz-2'ye başladıklarını, çalışmaların da dinamik şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.

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