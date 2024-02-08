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'2024'te hedef 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ersoy, "Turizmde ülkemiz bu yıl rekorlara imza attı. Ziyaretçi sayısı 56,7 milyon kişi olurken 56 milyar dolar gelir elde edildi. Bu sene ise 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefledik" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 14:56, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 15:58
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'2024'te hedef 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, turizm sektöründeki gelişmeler, Türkiye'nin rekabet gücü, 2024 yılına ilişkin beklentiler ve turizm gelirlerinin artırılması için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Turizmde 2023'ün rekor yılı olduğunu belirten Ersoy, 2024'te ise 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini aktardı.

Bakan Ersoy, yeni dönemde turizmde yeni pazarlara konsantrasyonlarını arttıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Turizmde ülkemiz bu yıl rekorlara imza attı. Ziyaretçi sayısı 56,7 milyon kişi olurken 56 milyar dolar gelir elde edildi. Bu sene için yeni ve daha büyük hedefler belirledik. 2024 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar. Bunun için yeni hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yarışta tek rakip olarak kendimizi tanımlıyoruz. Her geçen sene kendi rekorumuzu geride bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

"Arkeolojik çalışma sayısı rekor düzeye ulaştırılacak"

Arkeolojinin turizmde sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olduğuna işaret eden Ersoy, arkeolojide altın çağı başlattıklarını vurguladı.

Mehmet Ersoy, 2021'de 670 olan yıllık arkeolojik çalışma sayısını dünyada rekor bir düzeye ulaştırarak 800'e çıkaracaklarını, son 60 yılda arkeoloji adına Türkiye'de ne yapıldıysa 4 yılda o kadar iş yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye'de yeni bir uygulama olarak gece müzeciliğini başlattıklarını sözlerine ekleyen Ersoy, sürdürülebilir turizm politikaları açısından çok önemli bir husus olan şehir paydaşlarının turizmden pay alabilmelerini sağlayan bu uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırdıklarını aktardı.

"Türkiye birçok sektörde güçlü üretim kapasitesine sahip"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da Türkiye'nin birçok sektörde güçlü üretim kapasitesine sahip olduğunu, geniş bir yelpazede yer alan ürün ve hizmet arzı ile çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye yapılan ihracatın her geçen gün arttığını söyledi.

Turizm sektörünün ihracat gelirlerine oranının yüzde 21 olduğunu dile getiren Çakar, başta döviz gelirleri olmak üzere, istihdama katkısı ve yüksek düzeyde katma değer sağlamasının dünya genelinde sektörün cazibesini her geçen gün artırmaya devam ettiğini ifade etti.

Alpaslan Çakar, küresel ekonomideki zorluklara rağmen turizm ve diğer hizmet gelirlerindeki artışın olumlu bir seyir izlediğinin altını çizerek, "Bankacılık sektörü olarak başta turizm olmak üzere döviz kazandıran, istihdam artışı sağlayan sektörlere destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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