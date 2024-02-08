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Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabalarının bitmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hem sınırlarımız ötesinde hem de şehirlerimizde artış gösteren terör eylemleri, tuzaklar boşuna değildir. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var; o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır.'' diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 14:30, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 15:16
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Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen ''Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni''nde konuştu.

''32 BİN KONUTUMUZU YIL SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ''

2 bin 798 konutun teslimini yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz.'' dedi.

Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele konusu da vardı.

Muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı, 31 Mart'taki yerel seçimi hatırlatarak ''Bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz? Daha önceki gün Çağlayan adliyemize saldıranlarınların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat germek mi dersiniz?'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz.

AİLE VE GENÇLİK FONU

Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak çalışmanın önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacak.

''TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN SİYASETİ YÖNLENDİRME ÇABALARI HİÇ BİTMİYOR''

Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımız ötesinde hem de şehirlerimizde artış gösteren terör eylemleri tuzaklar boşuna değildir. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır.

MUHALEFETE TEPKİ

Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler.

"BAY KEMAL'E İLK HANÇERİ VURANLAR SIRTINDA MECLİS'E TAŞIDIĞI UYANIKLAR OLDU''

Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu. Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu gayet iyi hatırlıyor.

''AKILLARA ZİYAN ARAYIŞLARA GİRİŞTİLER''

Şimdi de önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz? Daha önceki gün Çağlayan adliyemize saldıranlarınların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat germek mi dersiniz? Emperyalistlerin ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kullandıkları her araca, her argümana sarılmak mı dersiniz? Velhasıl akla gelen gelmeyen nice karanlık pazarlıkla garip bir telaş ve saldırganlık içinde çırpınıp duruyorlar. Bir yandan da kendi içlerinde saç saça, baş başa kavga halindeler. Milletimiz mayıs seçimlerinin ardından 6'lı ittifakın düştüğü duruma bakıp 'Ülke iyi ki bunların eline kalmadı.' diye hamdediyor. Mart seçimlerinin ardından da heralde aynı şükrü şehirlerimizdeki vatandaşlarımız 'İyi ki bunların eline düşmedik.' diye yapacak. Gidişat onu gösteriyor.''

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