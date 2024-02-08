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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 14:30, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 14:31
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin birinci yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, depremlerin yüreklerde derin yaralar açtığını söyledi.

Depremden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması için çalışıldığını dile getiren Dora, Kahramanmaraşlıların depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çabaladığını belirtti.

Zuhal Karakoç Dora, depremlerin ardından devlet ve milletin el ele verdiğini, afete dirençli örnek şehirler inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, iktidarın, deprem bölgesinde teslim edilecek konutlarla ilgili sözünü tutamadığını söyledi.

Türkiye'nin, demokrasi ve insan hakları alanında en son sıralarda yer aldığını savunan Öztürkmen, "Asrın felaketi varsa o da ülkemiz açısından AKP iktidarıdır." dedi.

Öztürkmen, Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin 103'üncü yıl dönümü de kutladı.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kütahya'nın sorunları" hakkında konuştu.

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