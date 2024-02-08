MEB-EKYS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 14:38, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 16:20
18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2024-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 08 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI