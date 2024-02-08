Murat Kurum: Demokratik bir yarış olması hepimizin arzusu

MEB-EKYS giriş belgeleri erişime açıldı
MEB-EKYS giriş belgeleri erişime açıldı
3 Ay Ödemesiz 3.838 TL Taksitli 60.000 TL!
3 Ay Ödemesiz 3.838 TL Taksitli 60.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
Başkent'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Başkent'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
MSB: F-16 satış sürecinde bir olumsuzluk beklenmiyor
MSB: F-16 satış sürecinde bir olumsuzluk beklenmiyor
İş güvenliği sağlamayan işletmeye öğrenci gönderilmeyecek
İş güvenliği sağlamayan işletmeye öğrenci gönderilmeyecek
TÜİK: Ocakta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu
TÜİK: Ocakta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu
Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi
Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi
Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız
Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız
2024 fitre bedeli belli oldu
2024 fitre bedeli belli oldu
Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
MİT'ten Gara'da operasyon: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz
MİT'ten Gara'da operasyon: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz
Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
33 ilde DEAŞ operasyonu: 147 gözaltı
33 ilde DEAŞ operasyonu: 147 gözaltı
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık hafta sonu da devam edecek
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık hafta sonu da devam edecek
İklim değişikliğine karşı yeni tedbirler yolda!
İklim değişikliğine karşı yeni tedbirler yolda!
Çocuklarda adenovirüse dikkat! Okullar açıldı, vakalar arttı
Çocuklarda adenovirüse dikkat! Okullar açıldı, vakalar arttı
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep
Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep
İlham Aliyev yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi
İlham Aliyev yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdi
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdi
Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusu ile 131 ülkeyi geride bıraktı
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydi
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Bloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Murat Kurum: Demokratik bir yarış olması hepimizin arzusu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Kurum, ''İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul'un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu.'' diye konuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 15:20, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 15:59
Yazdır
Murat Kurum: Demokratik bir yarış olması hepimizin arzusu

31 Mart'taki yerel seçime az bir süre kala, belediye başkan adayları da saha çalışmalarına hız verdi.

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

''ANKETLERDE 1,4 PUAN ÖNDEYİZ''

Murat Kurum, adaylığı ilk açıklandığında anketlerde geride gözüktüğünü ancak şu an 1,4 puan önde olduğunu söyledi.

Murat Kurum, ''Anketlerde birçok ilçemizde 28 Mayıs seçimi üstü bir motivasyon var. 31 Mart'ta güzel bir zaferi milletimizle kutlayacağız.'' ifadesini kullandı.

''TAKSİ PLAKASI SAYISINI ARTIRACAĞIZ''

Göreve geldiği takdirde taksi plakası sayısını artıracağını da vaat eden Kurum, ''Herkes taksicilik yapamayacak. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) içinde sürücüyü sorgulayabileceğimiz, puan verebileceğimiz bir sistemi hayata geçireceğiz. Tüyap-Söğütlüçeşme metrosunu bir an evvel ihale edeceğiz.'' diye konuştu.

MURAT KURUM VE EKREM İMAMOĞLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Murat Kurum, ''Dün geri dönebildim. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul'un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu.'' dedi.

''DEPREMİ SİYASET ÜSTÜ GÖRELİM''

Depremin siyaset üstü görülmesi çağrısı yapan Murat Kurum, ''İlk 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz. 10 yılda şehirde riski bertaraf edecek adımları atacağız. İstanbul'da derin bir bıkkınlık var. İstanbullular kavgadan, polemikten, bahaneden bıktı. İlgi bekliyor.'' ifadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olacağının konuşulması ve sonrasında aday olmayacağı yönündeki açıklaması da hatırlatılan Kurum, ''Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı aldı? Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İstanbullular bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi, 31 Mart'ta da cevap verecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Son olarak Kanal İstanbul konusuna değinen Murat Kurum, ''İstanbul'un gündeminde olmayan konular gündemimizde değil. İstanbullunun beklediği deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa peşinden koşacağım. İstanbul'un nüfusunun artmasını istemiyoruz. Sabit kalmasını arzuluyoruz.'' diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber