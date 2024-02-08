'Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Biraz önce depremzedelerimizle bir araya gelerek inşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurasını çektik. Teslimini yaptığımız deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun inşası şu an devam ediyor. İnşallah onları da tamamladıkça hak sahibi kardeşlerimize etap etap teslim edeceğiz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

Ardından bu sayı 389 bine tamamlayacağız. Adıyamanlı kardeşlerimden bu konuda gönüllerini ferah tutmalarını özellikle rica ediyorum. Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize, hükümetimize ve ittifakımıza olan inancını ve güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Adıyaman halkına rabbimden başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Mevla ülkemizi, milletimizi ve Adıyaman'ımızı her türlü afetten, felaketten muhafaza buyursun diyorum.

Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. Ülkemiz siyaseti açısından bir dönüm noktasını teşkil eden 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı. 14 Mayıs'ta yüzde 66 oy oranıyla, 28 Mayıs'ta ise yüzde 69 gibi rekor oyla şahsımıza destek veren Adıyaman'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Kandil'den Pensilvanya'sına terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman, altılı masa denen proje yapının ve Cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi. Adıyaman halkı, acılarını istismar ederek iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmedi, bunların oyunlarına gelmedi. Son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz.

Türkiye'nin sonu felaketle bitebilecek çok büyük bir uçurumun kenarından döndüğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Beraber aylarca yol yürüdükleri, yere göğe sığdıramadıkları, 13'üncü cumhurbaşkanımız diyerek aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler. Sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi. Pişkince yollarına devam ettiler. Bununla da kalmadılar. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında yöresinde kim varsa tekmili birden hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. Dikkat edin 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor, özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Adıyaman, tüm propagandaya rağmen 14-28 Mayıs seçimlerindeki ferasetli tavrıyla buna dur demiştir.

Adıyamanlı kardeşlerimiz sadece kendi istikballerini değil aynı zamanda 85 milyonun geleceğini de kurtardı. Bunun yanında Türkiye'ye hizmetle ve eserle geçecek altın değerinde bir 5 yıl daha kazandırdınız. Rabbim hepinizden, tüm Adıyaman halkından razı olsun diyorum. Siz bize sahip çıktınız, desteğinizi, duanızı bizden esirgemediniz. İnşallah biz de sizleri çaresiz, sahipsiz, boynu bükük bırakmayacağız. Cumhur İttifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız.

Devletimizin tüm imkanlarını epeyce zorlama pahasına da olsa depremzede şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Muhalefetin ne yaptığını, ne söylediğini, üç kuruşluk menfaatleri için hangi yalanlara sarıldığını biz asla önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz her nefesi ziyan olarak görüyoruz. Eskisi, yenisi ve sütre gerisinden idare nedeniyle CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Milletimiz de bunların tıynetini, kıratını, fikrini ve zikrini çok iyi biliyor. Bunun için biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Depremzedelerimizin dertlerine nasıl en kısa sürede derman oluruz buna bakıyoruz. Asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. İşçimizin, sanayicimizin, emeklimizi, esnafımızın, çiftçimizin sıkıntılarını nasıl çözeriz bununla uğraşıyoruz.

Etrafı adeta ateş çemberiyle çevrili ülkemizi nasıl selamete çıkarırız bunun endişesini taşıyoruz. Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak var. Bizim gündemimizde ülkemizi bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var. Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın en kısa sürede inşası var. Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ekonomide, savunmada, diplomaside, sağlıkta, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda lider ülke yapmak var.

Bunun dışında bir saikle hareket etmeyi kendimize zül sayıyoruz. Biz muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın yalanla, iftira ile çarpıtmayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin hevesinde değiliz. Biz iş yapmanın, hizmet etmenin, eser ortaya koymanın, Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz.

Nitekim şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Adıyaman-Çelikhan Yolu'nun ihalesini 13 Mart'ta yapıyoruz.