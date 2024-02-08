Biden gaflarına devam ediyor: Bu sefer Merkel'i karıştırdı

Politico'nun haberine göre, Manhattan'daki kampanya etkinliğine katılan ABD Başkanı Joe Biden, 2021'de düzenlenen G7 toplantısında liderlerle 6 Ocak Kongre baskını olayları hakkında konuştuklarını hatırlattı.

Merkel ile anısını anlatacakken gaf yaparak Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Helmut Kohl ile karıştıran Biden, "Sonra Helmut Kohl bana döndü ve 'Sayın Başkan, 1000 kişinin İngiltere Parlamentosunun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdüğünü ve başbakanın göreve başlamasını engellediğini öğrenseydiniz ne derdiniz?' dedi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda da Macron'u Mitterrand ile karıştırmıştı

Biden, 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını "Macron" şeklinde düzeltmişti.