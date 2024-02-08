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Evlilik hayali kuran adam, sahte gelin şebekesine 120 bin lirasını kaptırdı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ikamet eden bir kişi, evlenme vaadiyle bir yakınının tavsiyesi üzerine gittiği Iğdır'da sahte gelin çetesi tarafından 70 bin lira başlık parası ve giderlerle toplam 120 bin lira dolandırıldığını iddia etti. 45 yaşındaki adamın kuyumcuda 3 günlük geline altın aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 16:16, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 16:17
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Evlilik hayali kuran adam, sahte gelin şebekesine 120 bin lirasını kaptırdı

Diyarbakır'da 3 yıl önce eşini kaybeden Mehmet Nezir Çelik (45), tekrar evlenmeye karar verdi. Çelik, 16 Ocak tarihinde Elazığ'da Ali isimli yakınının aracılığıyla Van'da ikamet eden Fadıl isimli diğer bir aracıyla 14 bin TL'ye ticari araç kiralayıp Iğdır'a gitti. Iğdır merkezde yaşayan D.K. (34) isimli kadın, Çelik'e eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini ve şu an dul olduğunu söyledi. D.K., sonrasında yanında ağabeyi olarak tanıttığı Murat isimli şahıs ile birlikte Çelik'ten 100 bin TL başlık parası istedi.

Nezir Çelik, aracılara 100 bin TL başlık parasının çok olduğunu ve 70 bin TL'ye indirmek istediğini söyleyince para, aracılarla Murat isimli şahsa verildi. Burada Dilek'i alıp dini nikah kıyan Çelik, beraber aynı gün Diyarbakır'a döndü. Çelik'le aynı evde kalan D.K., ikinci günün sabahı kendine Bağlar ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında 21 bin liralık küpe ve yüzük ile 10 bin TL'lik elbise aldı. Çelik'in kuyumcuda birlikte yüzük ve küpe baktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Başından geçen olayı başından sonuna kadar anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Bir çocuğum var. Eşim 2021'de vefat etti. Ben de çocuğum yalnız kalmasın diye, evimizde sıcak yemek pişsin diye tekrar biriyle evlenmeyi düşündüm. Elazığ'da Ali isminde bir arkadaşım bana Van'da Fadıl isminde bir aracıyla Iğdır'da kız bulduklarını söyledi. Diyarbakır'dan araç kiralayıp Van'a, oradan Ağrı'ya, sonrasında Iğdır'a gittik. Orada Dilek K. (34) ile tanıştık. Dilek'in yanında 'ağabeyim' diye tanıttığı Murat diye biri vardı. Tanışıp kaynaştıktan sonra benden 100 bin TL başlık parası istediler. Ben bu miktarın çok olduğunu söyleyince başlık parasını 70 bin TL'ye indirdiler. Parayı Murat diye tanıttığı ağabeyine verdim. Anlaştıktan sonra Iğdır'da dini nikah kıydık. 16 Ocak'ta Dilek'i Diyarbakır'a getirdim. Dilek Diyarbakır'da 3 gün boyunca bizim evde kaldı."

"Dilek'i evden kaçarken son anda yakaladım"

18 Ocak'ta Dilek K.'nin gece saat 23.00 sıralarında kaçmaya çalıştığını ve yol kenarında son anda yakaladığını söyleyen Çelik, "Dilek bizdeyken ikinci günün sabahı dışarı çıkıp kendisine yüzük, küpe, elbise aldım. Sonrasında Ocak'ın 18'sinde akşam saat 23.00 gibi Dilek evden kaçmayı denedi. Ben de dışarı çıkıp hemen yol üzerinde yakalayıp tekrar eve getirdim. Perşembe günü ben de Ali'yi evime çağırdım. Kendisi Dilek'e 'Niye kaçıyorsun?' diye sordu. Dilek de aile sorununun olduğunu ifade etti. Ali'de, 'Madem aile sorunun vardı ne diye orada söylemedin' dedi. Ben de aynısını söyledim ve 'Madem aile sorunun var bilseydim ben seni Diyarbakır'a getirmezdim' dedim. Baktık ki bizi dolandırıyorlar. Ocak ayının 19'unda sabah saat 11.00 gibi polisler kapımıza geldi. Dilek'i alıp beraber bizi karakola götürdüler. Polisler bana Dilek'in evli ve iki çocuk sahibi olduğunu söyledi. Sonrasında bana parayı nerede kime vermişsem oraya gitmemi istediler. Ben de parayı Dilek'in 'ağabeyim' diye tanıttığı Murat isimli şahsa verdim. Bu durumda mağdur kaldım. Beni dolandırdılar" dedi.

Yaklaşık 120 bin TL yok oldu

Dilek K.'nin 70 bin TL başlık parasına, 21 bin TL küpe ve altına, 10 bin TL kıyafetine, 14 bin TL ticari taksiye 3 bin 600 TL ise aracılara verdiğini dile getiren Çelik, "Beni dolandırdıklarına tam kanaat ettiğim zaman da arkadaşımın sosyal medyadan aynı soy isimden birine ulaşmasıyla oldu. Hakan isminde biriyle irtibata geçtik. O da Osmaniye'de ikamet ediyordu. Kendisi kız kardeşinin isminin Dilek olduğunu ve 3 yıldır Dilek'i reddettiklerini söyledi. Lütfen devlet güçlerimiz bu dolandırıcı şebekesini yakalasın. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet talebinde bulundum. Yani ben bu parayı hepsini borç etmiştim. 70 bin TL başlık parasına, 10 bin TL Dilek'e elbise, 21 bin TL küpe ve yüzük, 14 bin TL ticari taksi kiralayıp Iğdır'a gittik, 3 bin 600 TL'de aracılara verdim. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç bilmiyordum. Şu anda evden bir yere çıkamıyorum. Benim gururumla oynandı. Herkes bizimle dalga geçiyor" diye konuştu.

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