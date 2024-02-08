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Küresel ısınma tüm yıl boyunca ilk kez 1.5 dereceyi aştı

Geçtiğimiz 2023 yılı boyunca ortalama hava sıcaklığı 1.5 derecenin üzerinde seyretti. Böylece küresel ısınma, ilk kez 1 yıl boyunca 1.5 dereceyi aştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 17:04, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 17:05
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Küresel ısınma tüm yıl boyunca ilk kez 1.5 dereceyi aştı

Avrupa Birliği İklim Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Dünya, 2023'te ilk kez bütün bir yılı ortalamanın 1.5 derece üstünde sıcaklıkla geçirdi. Şubat 2023'ten Ocak 2024'e kadar olan dönemde 1.52 derecelik ısınma gerçekleşti. Böylece ortalama sıcaklık, 2015 imzalanan Paris İklim Anlaşmasıyla altında tutulması hedeflenen seviyenin (1.5) ilk kez üzerine çıktı. 2023, ortalama hava sıcaklığının tüm yıl boyunca 2015'te koyulan hedefin üzerinde seyrettiği ilk yıl olarak kayıtlara geçti.

Başlıca neden fosil yakıtlar

Küresel ısınma artışının en temel nedenlerinden birinin fosil yakıt kullanımı olduğu belirtildi. Ayrıca Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen ve "El Nino" olarak bilinen hava olayının da sıcaklık artışına yol açtığı ifade edildi.

Ancak bilim insanları, küresel sıcaklık artışının hala 1.5 derecenin altına düşürülmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

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